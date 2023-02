JOURNEE D’ECHANGE DE PLANTS Prémian Catégories d’Évènement: Hérault

Programme de la journée :

13h30-14h30 : Balade poétique en extérieur 15h-16h30 : Échange de plants et de graines

NB : Préparez vos plants à échanger sans attendre le mois d’avril ! 17h-18h30 :Conférence (programmation en cours) 19h :Soupe et dégustation de préparations aux plantes sauvages (participation 5€) 20h :«Wild Plants» Film documentaire de Nicolas Humbert

Portraits de ceux qui délaissent le confort de la société de consommation et retournent à la terre, pour créer de nouvelles façons d’être ensemble et d’être au monde. Journée dediée à la nature.

Balade, Echange de plants et graines, conference et discussion +33 4 67 97 22 06 http://www.fildesarts.com/ Prémian

