Journée Déc…Ouvertes Chaux-des-Crotenay, 20 août 2022, Chaux-des-Crotenay.

Journée Déc…Ouvertes

24 Grande Rue Chaux-des-Crotenay Jura

2022-08-20 09:30:00 – 2022-08-20 18:00:00

Chaux-des-Crotenay

Jura

Chaux-des-Crotenay

EUR ArchéoJuraSites organise, chaque été, une grande manifestation publique, Déc…Ouvertes, journée

d’animation et de rencontre, ouverte à tous les publics intéressés. Un ambitieux programme de visites

de terrain (circuits, études…) vise à mettre en relief les multiples préoccupations archéologiques,

historiques, patrimoniales de l’association et les travaux les plus récents de celle-ci.

Outre ces visites sur le terrain, les participants ont la possibilité d’assister à des projections vidéo à l’Espace André Berthier (Maison d’ArchéoJuraSites), de prendre part, à la Salle communale de Chaux-

des-Crotenay, à des ateliers de présentation des récentes études OPUS I et LiDAR 1, d’acquérir les

publications de l’association et de rencontrer les responsables de l’association.

Enfin, pour cette édition Déc…Ouvertes 2022, ArchéoJuraSites propose aux participants, en seconde partie d’après-midi, d’assister à une importante conférence.

Mme Lydie Joan, ingénieure d’études au Service régional de l’archéologie (Bourgogne Franche-

Comté) présentera les diverses facettes de la démarche de protection du patrimoine archéologique,

en précisera les responsabilités tant collectives qu’individuelles en la matière, en rappelant les lois

au service de la conservation d’un patrimoine fragile et non renouvelable.

La manifestation Déc…Ouvertes 2022 est gratuite et s’adresse à toute personne intéressée, membre ou non d’ArchéoJuraSites.

Pour des raisons évidentes de logistique, le nombre de participants autorisés pour les diverses visites de

terrain est strictement limité : les inscriptions à l’avance sont vivement recommandées (https://www.archeojurasites.org/).

+33 6 03 30 70 60

ArchéoJuraSites organise, chaque été, une grande manifestation publique, Déc…Ouvertes, journée

d’animation et de rencontre, ouverte à tous les publics intéressés. Un ambitieux programme de visites

de terrain (circuits, études…) vise à mettre en relief les multiples préoccupations archéologiques,

historiques, patrimoniales de l’association et les travaux les plus récents de celle-ci.

Outre ces visites sur le terrain, les participants ont la possibilité d’assister à des projections vidéo à l’Espace André Berthier (Maison d’ArchéoJuraSites), de prendre part, à la Salle communale de Chaux-

des-Crotenay, à des ateliers de présentation des récentes études OPUS I et LiDAR 1, d’acquérir les

publications de l’association et de rencontrer les responsables de l’association.

Enfin, pour cette édition Déc…Ouvertes 2022, ArchéoJuraSites propose aux participants, en seconde partie d’après-midi, d’assister à une importante conférence.

Mme Lydie Joan, ingénieure d’études au Service régional de l’archéologie (Bourgogne Franche-

Comté) présentera les diverses facettes de la démarche de protection du patrimoine archéologique,

en précisera les responsabilités tant collectives qu’individuelles en la matière, en rappelant les lois

au service de la conservation d’un patrimoine fragile et non renouvelable.

La manifestation Déc…Ouvertes 2022 est gratuite et s’adresse à toute personne intéressée, membre ou non d’ArchéoJuraSites.

Pour des raisons évidentes de logistique, le nombre de participants autorisés pour les diverses visites de

terrain est strictement limité : les inscriptions à l’avance sont vivement recommandées (https://www.archeojurasites.org/).

Chaux-des-Crotenay

dernière mise à jour : 2022-06-21 par