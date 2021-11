Montreuil La Parole Errante Montreuil, Seine-Saint-Denis Journée de soutien et retour sur « La marche zapatiste pour la vie et l’espoir » La Parole Errante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

La Parole Errante, le dimanche 5 décembre à 12:30

12H30 : Café Zapatiste 13h30 : projection (montage sur l’arrivée et la venue des zapatistes en Europe) 14H15 : débat/discussion avec le Comité de Soutien aux peuples du Chiapas en lutte et la coordination Ile de France 15H : Musique et spectacle avec Le BAL’U, FANTAZIO, POTOF PROD

Prix Libre

de 12H30 à 20H30 – Projection, débat, concert et spectacle La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

