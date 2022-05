Journée de soutien à Haur eri Garindein, 21 mai 2022, Garindein.

Journée de soutien à Haur eri Garindein

2022-05-21 09:00:00 – 2022-05-21

Garindein Pyrénées-Atlantiques Garindein

3 EUR L’association Haur eri, qui a pour but d’égayer le quotidien des enfants hospitalisés au service pédiatrique de l’hôpital de Bayonne, organise une journée festive :

– de 9h à 17h : vide grenier derrière le trinquet

– 9h : une marche de 8 km 300. Inscriptions sur place

– 18h : kantaldi (concert) à l’église.

Toute la journée, buvette et restauration vous seront proposés et des jeux en bois seront disponibles pour les enfants.

L’intégralité des bénéfices de cette journée sera reversée à l’association. Venez nombreux !

+33 6 07 48 34 19

haur eri

Garindein

