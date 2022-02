Journée de sorcières La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Journée de sorcières La Bellevilloise, 6 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 06 mars 2022

La deuxième édition de la Journée des sorcières aura lieu le 6 mars à La Belleviloise La deuxième édition de la Journée des sorcières aura lieu le 6 mars à La Belleviloise RAYONNEZ ! À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, nous vous invitons à venir partager à nos côtés une journée exceptionnelle mettant en avant la puissance du féminin. À travers des conférences (Aurélie Godefroy, Shana Lyès, Lisbeth Nemandi, Laurent Gounelle, …), ateliers, partages, venez réveiller la sorcière qui est en vous. Les corps des Femmes à l’honneur «N’ayez pas peur, brillez. Laissez Jaillir votre lumière. Montrez-vous dans toute votre grandeur.» Lisette Thooft Notre corps protège notre esprit, matérialise notre langage, mémorise nos cicatrices, décide de donner la vie, guérit, grandit, bondit, se nourrit, aime, danse, se libère… Il est seul maître de ses cycles. C’est ce même corps, temple de notre être, de nos désirs et de notre singularité, qui sera à l’honneur de cette nouvelle édition de la journée des sorcières. Ce moment est pensé en parade d’autrices, en cercle de rencontres, en échange de remèdes et terre de créations. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

