Journée de solidarité pour l’association Une Oasis pour la Sclérose en plaques complexe sportif Auguste et Aimé Le Got, 1 mai 2023, Le Folgoët Le Folgoët.

Journée de solidarité pour l’association Une Oasis pour la Sclérose en plaques

30 route de Brest complexe sportif Auguste et Aimé Le Got Le Folgoët Finistere complexe sportif Auguste et Aimé Le Got 30 route de Brest

2023-05-01 08:30:00 – 2023-05-01 17:00:00

Venez profitez de découvrir et pratiquer divers sports et activités tout au long de la journée.

Lazer Tag, Roller disco, Handball, pétanque, vélo, course à pied, de la marche, tennis de table, tir à l’arc, ballade en poneys ou calèche, fest deiz, twirling, basket ball…

Le midi un couscous solidaire réalisé par Traiteur Conseil ravira les papilles !

comiteanimationlefolgoet@gmail.com +33 6 60 66 37 89

