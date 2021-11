Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan JOURNEE DE SENSIBILISATION POUR LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

JOURNEE DE SENSIBILISATION POUR LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE Sérignan, 27 novembre 2021, Sérignan. JOURNEE DE SENSIBILISATION POUR LUTTER CONTRE LE HARCELEMENT SCOLAIRE Sérignan

2021-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-27 13:30:00 13:30:00

Sérignan Hérault Shogun propose une journée de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement scolaire.

Sur inscription. Shogun propose une journée de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement scolaire.

Sur inscription. Shogun propose une journée de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement scolaire.

Sur inscription. shogun

Sérignan

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Autres Lieu Sérignan Adresse Ville Sérignan lieuville Sérignan