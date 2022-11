Journée de sensibilisation du diabète Viodos-Abense-de-Bas, 11 mars 2023, Viodos-Abense-de-Bas.

Journée de sensibilisation du diabète

Bourg Salle communale Viodos-Abense-de-Bas Pyrnes-Atlantiques Salle communale Bourg

2023-03-11 – 2023-03-11

Salle communale Bourg

Viodos-Abense-de-Bas

Pyrnes-Atlantiques

Viodos-Abense-de-Bas

EUR Bonjour, je vous recontacte au nom de l’Association SOUL’DIABET pour vous signalez que la journée de sensibilisation du diabète a été modifier pour des raisons internes à nous…

Je vous confirme au nom de l’association la date définitive qui sera le Samedi 11 Mars 2023 à la salle communale d’ABENSE – DE-BAS.

Venez nombreux lors de cette journée qui sera une première en Soule sur cette pathologie et qui je l’espère en verra d’autre sur le département des Pyrénées Atlantiques.

Pour plus de renseignements je vous laisse le numéro de l’association et mon numéro.

Numéro de l’association 07 77 73 75 53 et le mien 06 88 41 70 29

Veuillez recevoir; mes salutations distinguées

Le Président : Mr SALLATO éric

+33 7 77 73 75 53 Association SOUL’DIABET

viodos

Salle communale Bourg Viodos-Abense-de-Bas

dernière mise à jour : 2022-11-24 par