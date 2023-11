Journée de sensibilisation au mal-être agricole Journée de sensibilisation au mal-être agricole Saignes Catégories d’Évènement: Cantal

Journée de sensibilisation au mal-être agricole Mardi 21 novembre, 13h30 Journée de sensibilisation au mal-être agricole Dans le cadre de l'appel à projet mal-être lancé par la Caisse centrale de la MSA, les service Santé Sécurité au Travail, le service Action Sanitaire et Sociale ainsi que les élus MSA Auvergne ont souhaité mettre en place une action sur le département du Cantal. Dans ce cadre, une journée d'animations ainsi qu'un théâtre d'illustration sont organisés. Programme De 13h30 à 17h30 : Animations autour de 3 espaces d'activités – Centre Socio-Culturel – 17 Rue du Prof Henri Mondor, 15210 Ydes Prévention Santé et Sécurité au travail Sécurité du Quad : démonstration et quiz

Témoignage d’une personne accidentée

Lunettes de réalité virtuelle : mise en situation dans la peau d’une vache

Equipements mobiles de contention pour blocage des veaux Aménagements des structures de contention à partir d’une maquette 3D Bol d’air Tests de capacités physiques : cardio, équilibre…

Démonstration et utilisation de vélos électriques

Jeux anciens en bois

Jeux interactifs

Présentation de l’Association Agri’ Repit et du programme «Avenir en soi» Pour la bonne cause Exposition «L’agriculture est la base de la culture», en présence de la Photo-Journaliste Karoll Petit

Atelier expression «Satisfométrie»

Espace de parole – Intervention d’Audrey GAILLARD, Psychologue

Témoignage d’Emmanuel MAGNE, élu MSA Auvergne, sur son séjour Agri Repit

Partage d’expérience avec les élus formés sentinelles De 18h30 à 22h00 : Buffet suivi d’un théâtre d’illustration – Centre Socio-Culturel – 29 place de l’Eglise, 15240 Saignes 18h30-19h45 : Temps de convivialité autour d’un buffet

20h00-22h00 : Spectacle d’improvisation par la compagnie «La Belle Chute»

«40 minutes pour évoquer avec subtilité et une pointe d'humour un sujet ô combien sensible mais essentiel ! Suivi d'un temps d'échange sur le sujet.»

