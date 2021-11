Journée de sensibilisation au diabète La Gare de Saint-Juéry, 25 novembre 2021, Saint-Juéry.

### Programme de la journée de sensibilisation au diabète à la Gare, jeudi 25 novembre * **de 8h à 18h :** Stands et ateliers : AFD, SOPHIA et CPAM, ASALÉE, diététiciennes (groupes alimentaires et lecture des étiquettes), diaporama podo * **de 8h à 12h :** * Triporteur sur le marché avec Nathalie et Clémence : café-tartine avec dépistage glycémique * Stand pharmaciens avec lecteurs glycémiques * Atelier remise en mouvements avec Pauline et Aurore (sur inscription) * **de 12h à 17h :** Atelier yoga, mouvements doux démonstration de la gestion du stress dans le diabète * **de 14h à 17h :** Rando santé Lo Capial (sur inscription) au départ de la Gare * **de 15h à 16h :** Atelier pâtisserie au Centre Social et Culturel (8 participants maximum) _Toutes les inscriptions se font auprès du Centre Social et Culturel : 05 63 76 07 00_

