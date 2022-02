Journée de sensibilisation à l’Environnement Espace Marc Sangnier Mont-Saint-Aignan Catégories d’évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime

Journée de sensibilisation à l’Environnement Espace Marc Sangnier, 6 février 2022, Mont-Saint-Aignan. Journée de sensibilisation à l’Environnement

Espace Marc Sangnier, le dimanche 6 février à 10:30

Afin de sensibiliser les enfants à la découverte et à la protection de l’Environnement, l’Espace Marc-Sangnier et Mon p’tit atelier de la Cop 21 de la Métropole Rouen Normandie proposeront dimanche 6 février, une journée au cours de laquelle les citoyens en herbe pourront assister à un spectacle écosensible et participer à des ateliers.

Sur inscription

Un spectacle, un atelier de fabrication de marionnettes et une clean-walk seront au programme de cette journée dédiée à l’environnement. Espace Marc Sangnier Rue Nicolas Poussin Mont Saint Aignan Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T10:30:00 2022-02-06T15:00:00

