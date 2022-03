Journée de sensibilisation à l’Autisme Maison de quartier – Centre social de Cantepau Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Journée de sensibilisation à l’Autisme Maison de quartier – Centre social de Cantepau, 2 avril 2022, Albi. Journée de sensibilisation à l’Autisme

Maison de quartier – Centre social de Cantepau, le samedi 2 avril à 14:00

Conférence débat À la Maison de quartier de Cantepau —————————————————- Temps d‘échanges et d’information autour du spectre de l’Autisme Présence du Docteur Thierry MAFFRE Pédo-psychiatre spécialisé dans les troubles du neuro- développement (TDN) – Projection du court-métrage « Les chaussures de Louis » – Conférence du Dr MAFFRE – Échanges entre le public et les adultes porteurs d’autisme et des familles concernées – Présence de partenaires en lien avec l’Autisme Infos & réservations auprès d’Ophélie au 05 63 49 12 03 ou à la Maison de quartier – Centre social de Cantepau A l’attention des familles et des adultes neurotypiques ou autistes ainsi qu’aux professionnels de la santé et du social. Maison de quartier – Centre social de Cantepau 50 Avenue Mirabeau 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T19:00:00

Albi Tarn