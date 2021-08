Journée de sensibilisation à la sécurité routière Fouesnant, 11 septembre 2021, Fouesnant.

Journée de sensibilisation à la sécurité routière 2021-09-11 Les Balnéides Allée de Loc'H Hilaire

Fouesnant Finistère

Nicolas Le Corre directeur de l’école de conduite de Cornouaille, organise en partenariat avec la Mairie de Fouesnant-les Glénan, une journée de sensibilisation à la sécurité routière le samedi 11 septembre toute la journée sur le parking des Balnéides.

Cette journée, qui s’adresse autant aux conducteurs aguerris qu’aux jeunes ou futurs conducteurs a pour but de sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route et leur faire adopter un comportement plus respectueux et responsable.

Plusieurs atelier, encadrés par des professionnels de la conduite sont proposés sur la perte d’adhérence et le téléphone au volant.

+33 2 98 51 18 88

