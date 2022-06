Journée de sensibilisation à Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles, 29 juin 2022, Merlieux-et-Fouquerolles.

Journée de sensibilisation à Géodomia

33 Rue des Victimes de Comportet Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

2022-06-29 – 2022-06-29

Merlieux-et-Fouquerolles

Aisne

Merlieux-et-Fouquerolles

Le moustique tigre a démontré une progression fulgurante ces dernières années en France Métropolitaine. Déjà bien implanté dans le département de l’Aisne, il risque de se répandre rapidement dans les autres départements de notre région.

La FREDON propose une demi-journée d’information sur cette espèce, à Géodomia, le 29 Juin de 14h à 17h30.

Il devient donc urgent d’agir et d’informer pour anticiper son expansion.

Contenu des demi-journées de sensibilisation ouvertes à tout public et gratuites :

Les enjeux sanitaires de cette lutte

La reconnaissance du moustique-tigre

Le signalement du moustique-tigre

Les bons gestes pour éviter sa propagation

La progression des signalements et son implantation en Hauts-de-France

Événement présenté et animé par Mme JEZEQUEL Ophélie / Inscription sur Eventbrite :

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-conference-reconnaissance-et-lutte-contre-le-moustique-tigre-pres-de-laon-310474667087?aff=ebdssbdestsearch

GEODOMIA

Merlieux-et-Fouquerolles

