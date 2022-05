Journée de restitution des projets JLCE “Jeunes Ligériens Citoyens d’Europe” Hôtel de région Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

*Attention : événement fermé au public Plusieurs classes de lycéens, environ 300 élèves, de la Région vont se réunir le 10 mai toute la journée dans l’hémycicle de la Région pour présenter leurs projets “Jeunes Ligériens Citoyens d’Europe”. Toutes les classes ont pu choisir et approfondir une thématique particulière liée à l’Union européenne (réchauffement climatique, citoyenneté européenne …). Ils ont pu rencontrer des acteurs en lien avec l’Union européenne comme les animateurs Europe, les intervenants des Maisons de l’Europe, des députés parlementaires … Certains ont également eu l’opportunité d’effectuer des voyages scolaires pour découvrir les institutions européennes. Ces restitutions seront entrecoupés de jeux et d’activités comme des quiz “Questions pour un champion” ou des mini concours d’éloquences.

Entrée restreinte

Journée de restitution le 10 mai à l’Hôtel de Région à Nantes des classes de lycéens ayant porté un projet JLCE liés à l’Union Européenne. Hôtel de région Hôtel de région Nantes Nantes Loire-Atlantique

