saint Pierre, le dimanche 19 septembre à 10:30

Cette journée sera l’occasion de se retrouver après l’été mais aussi d’accueillir de nouvelles personnes. Après la messe à l’église Saint Pierre, l’apéritif sera offert par l’association et chacun apportera son pique-nique à partager sur la terrasse du presbytère. 14h30: causerie-témoignage de Luc Adrian ( journaliste et écrivain) Une baby-sitter s’occupera des enfants.

Entrée libre

Messe paroissiale, apéritif offert par l’AFC, pique-nique, et causerie de Luc Adrian : « Pour une vie intranquille ! avec saint Joseph, Léonie Martin et d’autres… » saint Pierre place de la poterie Montluçon Montluçon Allier

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T16:30:00

