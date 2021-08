Journée de rencontres avec les acteurs des solidarités locales sur le thème “l’engagement citoyen et l’éducation émancipatrice” Pessac, 1 octobre 2021, Pessac.

Journée de rencontres avec les acteurs des solidarités locales sur le thème “l’engagement citoyen et l’éducation émancipatrice”

Pessac, le vendredi 1 octobre à 09:00

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine avec Cool’eurs du Monde et e-graine Nouvelle-Aquitaine organisent **le 1er octobre à Pessac (9h-13h, lieu restant à définir)** une matinée de rencontres avec les acteurs de la solidarité internationale et des transitions autour du thème : **l’engagement citoyen et l’éducation émancipatrice.** Cette rencontre s’adresse à tous les acteurs qui agissent pour le changement à travers les différentes “éducations à” (à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à l’environnement et au développement durable, aux migrations, à l’interculturalité…). Elle vise à renforcer, par un moment de partage et discussion, les liens qui unissent les acteurs locaux des solidarités. ### Objectifs * Echanger sur l’Éducation à la Citoyenneté Mondiale et sur nos actions réciproques, * Favoriser l’interconnaissance et tisser des liens entre acteurs engagés dans les transitions. ### Programme 9h – 9h10 : Accueil café 9h10 – 9h20 : Présentations **Première partie : L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire au sein de ma structure** 9h20 – 10h30 : Travail en sous-groupes * Groupe 1 : Dispositif proposé par « Entreprendre pour les ODD » (connaissances en éducation à la citoyenneté mondiale requises). * Groupe 2 : Découverte de l’éducation à la citoyenneté mondiale. 10h30 – 10h45 : Temps d’interconnaissance **Intermède** 10h45 – 11h : Pause café, accueil des participant·es à la deuxième partie **Deuxième partie : Différentes approches, un même objectif : quels liens entre acteurs des transitions ?** 11h – 12h15 : Quelles spécificités, quelles complémentarités ? (présentation d’outils, world café) 12h15 – 12h50 : Quelles passerelles entre acteurs ? (témoignages, animation) 12h50 – 13h : Conclusions, suites possibles La rencontre sera suivie d’un déjeuner offert aux participants. [Inscriptions en ligne]([https://framaforms.org/rencontre-acteurs-de-la-citoyennete-mondiale-et-des-transitions-1624962353b](https://framaforms.org/rencontre-acteurs-de-la-citoyennete-mondiale-et-des-transitions-1624962353b) )

Sur inscription

Le RADSI Nouvelle-Aquitaine avec Cool’eurs du Monde et e-graine Nouvelle-Aquitaine organisent une matinée de rencontres avec les acteurs de la solidarité internationale et des transitions en région.

Pessac Pessac Pessac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:00:00 2021-10-01T13:00:00