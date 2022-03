Journée de rencontre organisée par La Soupape Lanvéoc Lanvéoc Catégories d’évènement: Finistère

2022-03-27 – 2022-03-27

Lanvéoc Finistère Lanvéoc La journée Rencontre a lieu le dimanche 27 mars à la salle polyvalente de Lanvéoc de 10h à 18h. Au programme : – 10h30 : atelier discussion “faire famille avec le handicap et la dépendance” – Repas partagé à midi ( apporter son pique nique ) – 14h : jeux d’expression – 16h30 : atelier goûter & jus +33 6 47 66 30 97 La journée Rencontre a lieu le dimanche 27 mars à la salle polyvalente de Lanvéoc de 10h à 18h. Au programme : – 10h30 : atelier discussion “faire famille avec le handicap et la dépendance” – Repas partagé à midi ( apporter son pique nique ) – 14h : jeux d’expression – 16h30 : atelier goûter & jus Lanvéoc

