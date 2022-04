Journée de rencontre Arts-Technologies-Société Campus Mines Télécom, 7 avril 2022, Évry.

Journée de rencontre Arts-Technologies-Société

Campus Mines Télécom, le jeudi 7 avril à 14:30

La première séquence “Les grands imaginaires dystopiques” tente de questionner la crise écologique comme crise des imaginaires, par le prisme de l’art, des sciences, de la philosophie et surtout de leur rencontre. Entre enjeux écologiques et politiques des imaginaires du futur, cette journée de rencontre s’intéressera non seulement au pouvoir de la fiction mais aussi à la fiction du pouvoir : car comme le déclare Alain Damasio dans la Volte-face de l’ouvrage thématique d’Ariel Kyrou “la science-fiction est un genre politique – et même le plus politique des genres !”. Or, si nos devenirs planétaires dépendent en grande partie de “ces mythologies que nous ne cessons de réinventer”, alors il est urgent de s’interroger sur ces imaginaires qui nous habitent et déterminent fortement la façon dont nous habitons le monde. Ceci dans le but de se mettre en capacité d’en neutraliser les effets potentiellement dévastateurs sur cet “à-venir” en construction et d’enfin faire taire cette petite mélodie annonciatrice d’un effondrement certain, qui trotte irrémédiablement dans nos têtes…

Sur inscription

Pour sa 9ème biennale « Vivre avec le Monde », SIANA invite artistes et scientifiques à s’interroger ensemble sur les futurs plus ou moins souhaitables de l’humanité.

Campus Mines Télécom 9 rue Charles Fourier, 91000 Evry Courcouronnes Évry Essonne



