Journée de réflexion et d’échanges : Prévenir l’isolement social des aînés Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée de réflexion et d’échanges : Prévenir l’isolement social des aînés, 25 avril 2022, . 2022-04-25

Horaire : 09:00 17:00

Gratuit : non La Ville de Nantes, en collaboration avec les acteurs Ville Amie des Aînés, organise une journée de réflexion et d’échange sur la lutte contre l’isolement social des personnes âgées. Cette journée permettra d’enrichir la démarche Assises des Nouvelles Solidarités en répondant à la question « Agir contre l’isolement et favoriser l’entraide : quelles idées pour demain ? » . Le matin, des conférences et des tables rondes sont organisées pour mieux comprendre l’isolement social et agir ensemble. L’après-midi, des ateliers participatifs sont proposés aux habitants, bénévoles et professionnels pour réfléchir collectivement aux solutions possibles contre l’isolement social des personnes âgées. Participation possible à la demi journée, Rendez-vous le lundi 25 avril à partir de 9h à ADELIS – Espace Beaulieu, 9, bd Vincent Gâche. Inscription gratuite et obligatoire via ce lien : https://my.weezevent.com/journee-prevenir-lisolement-des-seniors adresse1}

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/journee-de-reflexion-et-dechanges-prevenir-lisolement-social-des-aines

