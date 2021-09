Journée de recrutement : poste d’ouvrier polyvalent en camping AFEPT, 10 septembre 2021, Bordeaux.

Formation en partenariat avec le groupe hôtelier Sandaya et l’organisme de formation BATIPRO, alternant période en entreprise et période en formation, et aboutissant à la passation du CQP ouvrier qualifié de maintenance en hôtellerie de plein air. **Vos missions :** – Maintenance des bâtiments, des hébergements et de leurs équipements – Réalisation de l’hivernage et du déshivernage des bâtiments, des hébergements et des espaces aquatiques, et de leurs équipements – Entretien des espaces verts et extérieurs – Réalisation de travaux et d’installations courants en espaces verts et extérieurs – Gestion des déchets – Entretien des espaces aquatiques – Entretien et réparation courants des appareils, outils et matériels utilisés **Contact :** a.barnier@afept.fr | 05.56.02.25.26

Sur inscription

Vous êtes intéressé(e) par le métier d’ouvrier polyvalent en camping ? L’AFEPT vous propose une formation de 12 mois en contrat de professionnalisation avec opportunités d’emploi à la clé !

AFEPT 40 rue de Marseille, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Bruno Gironde



