JOURNEE DE RECRUTEMENT MAIRIE, CARF ET CCAS DE MENTON Menton Menton, jeudi 1 février 2024.

JOURNEE DE RECRUTEMENT MAIRIE, CARF ET CCAS DE MENTON Matinée de recrutement avec La Mairie, le C.C.A.S et la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française . Jeudi 1 février, 09h00 Menton

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-01T09:00:00+01:00 – 2024-02-01T11:30:00+01:00

Matinée de recrutement avec La Mairie, le C.C.A.S et la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française .

Postes proposés:

Chargé de mission patrimoine culturel et touristique, Chargé de mission animation et médiation, Chargé de prévention Bio déchet, Instructeur Urbanisme eaux pluviales, chef de service juridique, jardinier, botaniste, agent d’accompagnement petite enfance et animateur jeunesse, Aide à domicile, maçon, peintre, balayeur, laveur voies publiques

A 9h : présentation du Service Voirie et du Service Jeunesse ainsi que de leurs besoins.

A partir de 09h30 et jusqu’à 11h30 : dépôts des CV pour tous les autres postes.

Menton 06500 Menton Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

