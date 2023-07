Journée de Recherche et de Rencontres sur Tolkien Bibliothèque Buffon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Public adultes. gratuit inscription à partir de mi-juillet sur : jrrt2023.tolkiendil.com Commémoration des 50 ans de la première traduction du Seigneur des Anneaux en Français organisé par l'association Tolkiendil. L'association Tolkiendil organise un colloque de trois jours, les 6, 7 et 8 octobre 2023 Dans une période où l'actualité autour de l'œuvre de Tolkien foisonne, entre publications accompagnées par les illustrations de l'auteur lui-même pour la première fois et sortie de la série des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime en 2022 par exemple, les Journées de Recherche et de Rencontres sur Tolkien ont pour objectif de permettre un état des lieux des études universitaires sur l'œuvre de Tolkien. Programme Vendredi 6 octobre Première journée du colloque "JRRT" à l'Université

Paris-Créteil A l’amphithéatre de la Maison de l’Innovation et de

l’Entrepreneuriat Etudiant, Rue Poète et Sellier, 94000 Créteil Samedi 7 octobre Deuxième journée du colloque “JRRT” à la Bibliothèque Buffon Amphithéatre de la Bibliothèque Buffon, 15 bis Rue Buffon,

75005 Paris Soirée à thème Aux Caves Alliées, 44 Rue Grégoire de Tours, 75006 Paris A partir de 19h. Entrée payante. Dimanche 8 octobre Au Labo de l’Edition, 2 Rue Saint-Médard, 75005 Paris Pour en savoir plus rendez-vous sur : jrrt2023.tolkiendil.com Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris Contact :

