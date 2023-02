Journée de reboisement Allauch Catégories d’Évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Journée de reboisement, 12 mars 2023, Allauch . Journée de reboisement Lieu dit « La limace » Allauch Bouches-du-Rhone

2023-03-12 09:00:00 – 2023-03-12 17:00:00 Allauch

Bouches-du-Rhone >Rendez-vous au lieu-dit « La Limace » (chemin Notre-Dame des Anges/Logis-Neuf) pour cette action en faveur de l’environnement très attendue.



En effet, la Municipalité a fait de la protection de l’environnement l’une de ses priorités et souhaite poursuivre son engagement dans la préservation de notre patrimoine et de sa biodiversité. Protéger les espaces verts, végétaliser les noyaux villageois, créer à moyen terme des potagers partagés pour faire d’Allauch l’une des premières communes écoresponsables de Provence, telle est son ambition.

Engagés au quotidien dans cette dynamique, les acteurs de nos collines seront, comme l’an dernier, présents lors de cette Journée de reboisement qui sera rythmée par de nombreuses animations dans le cadre d’un Forum de l’Environnement.



Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée au grand air au plus près de la nature. Pour fêter les beaux jours et l’arrivée du printemps, venez participer à la Journée de reboisement. Une action citoyenne et écoresponsable. La ville d’Allauch vous donne rendez-vous pour la plantation de 2 000 espèces adaptées à nos massifs forestiers. https://www.tourisme.allauch.com/ Allauch

