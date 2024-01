Journée de reboisement Allauch, dimanche 17 mars 2024.

Journée de reboisement Allauch Bouches-du-Rhône

Pour fêter l’arrivée du printemps, venez participer à la Journée de reboisement, action citoyenne et écoresponsable.

2000 arbres et arbustes seront plantés (genévriers, arbousiers, aubépines, pistachiers, frênes à fleur, filaires, chênes, sorbiers domestiques, lauriers tin, nerpruns alaternes).

Engagés au quotidien, les acteurs de nos collines seront présents sur le « Forum de l’Environnement » qui, depuis 2 ans, s’inscrit également dans une démarche de sensibilisation aux enjeux environnementaux et climatiques.

En famille, venez rencontrer les acteurs de nos collines les apiculteurs d’Allauch, AtmoSud, le syndicat du bassin versant de l’Huveaune, France Nature Environnement, l’Office National des Forêts, des associations allaudiennes et des institutions comme le Centre de secours Allauch-Plan-de-Cuques, le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) ou encore les sociétés de chasse…

Cette année, le Forum de l’Environnement sera enrichi d’ateliers pédagogiques destinés aux enfants. .

Lieu dit « La limace »

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17



L’événement Journée de reboisement Allauch a été mis à jour le 2024-01-24 par Maison du Tourisme d’Allauch