Journée de ramassage des déchets 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 Mairie Le bourg
Berjou Orne Berjou

Dix millions de tonnes de déchets sauvages finissent chaque année dans les océans. Samedi 18 septembre, tous les habitants du territoire de Flers Agglo sont invités à participer à la journée mondiale de nettoyage de notre planète (World clean up day). Cette manifestation organisée dans 166 pays regroupe chaque année 11 millions de participants. En France, 139 000 personnes se sont mobilisées en 2020.

association.aevn@gmail.com +33 2 33 64 06 49

