Journée de promotion de la filière Mont d’Or Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée de promotion de la filière Mont d’Or Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris. Journée de promotion de la filière Mont d’Or

Paris Expo Porte de Versailles, le samedi 26 février à 10:00

Venez découvrir le Mont d’Or autrement, ce délicieux fromage onctueux d’hiver se déguste aussi bien froid sur une belle tranche de pain que chaud. Vous pourrez échanger avec des producteurs et découvrir la filière à travers des jeux ! Dégustation de Mont d’Or, rencontre avec des éleveurs et jeux Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Journée de promotion de la filière Mont d’Or Paris Expo Porte de Versailles 2022-02-26 was last modified: by Journée de promotion de la filière Mont d’Or Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 26 février 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris