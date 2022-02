Journee de promotion 4 Aop du massif jurassien sur le stand de la fruitière (Comté Morbier, Bleu de gex haut-jura, Mont d’or ) stand 1M093 Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journee de promotion 4 Aop du massif jurassien sur le stand de la fruitière (Comté Morbier, Bleu de gex haut-jura, Mont d’or ) stand 1M093 Paris Expo Porte de Versailles, 3 mars 2022, Paris. Journee de promotion 4 Aop du massif jurassien sur le stand de la fruitière (Comté Morbier, Bleu de gex haut-jura, Mont d’or ) stand 1M093

du jeudi 3 mars au vendredi 4 mars à Paris Expo Porte de Versailles Gratuit – Dégustation assise

Animation stand Urfac > 3 et 4 mars 2022 de 10h à 18h. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Ville Paris lieuville Paris Expo Porte de Versailles Paris Departement Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Journee de promotion 4 Aop du massif jurassien sur le stand de la fruitière (Comté Morbier, Bleu de gex haut-jura, Mont d’or ) stand 1M093 Paris Expo Porte de Versailles 2022-03-03 was last modified: by Journee de promotion 4 Aop du massif jurassien sur le stand de la fruitière (Comté Morbier, Bleu de gex haut-jura, Mont d’or ) stand 1M093 Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 3 mars 2022 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris