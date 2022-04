Journée de printemps de l’association Les Antes Le Meix-Tiercelin Le Meix-Tiercelin Catégories d’évènement: Le Meix-Tiercelin

Marne

Journée de printemps de l’association Les Antes Le Meix-Tiercelin, 30 avril 2022, Le Meix-Tiercelin. Journée de printemps de l’association Les Antes Rue du Four Les Antes Le Meix-Tiercelin

2022-04-30 – 2022-04-30 Rue du Four Les Antes

Le Meix-Tiercelin Marne Le Meix-Tiercelin Vente de fleurs en pots, plantes fleuries, volaille, oeufs, terrines et pâtés, miel … Animations, marché avec une dizaine d’exposants locaux. Restauration sur place. Vente de fleurs en pots, plantes fleuries, volaille, oeufs, terrines et pâtés, miel … Animations, marché avec une dizaine d’exposants locaux. Restauration sur place. 9h – 18h. +33 3 26 72 41 20 https://www.lesantes.fr/ Vente de fleurs en pots, plantes fleuries, volaille, oeufs, terrines et pâtés, miel … Animations, marché avec une dizaine d’exposants locaux. Restauration sur place. Rue du Four Les Antes Le Meix-Tiercelin

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Le Meix-Tiercelin, Marne Autres Lieu Le Meix-Tiercelin Adresse Rue du Four Les Antes Ville Le Meix-Tiercelin lieuville Rue du Four Les Antes Le Meix-Tiercelin Departement Marne

Le Meix-Tiercelin Le Meix-Tiercelin Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-meix-tiercelin/

Journée de printemps de l’association Les Antes Le Meix-Tiercelin 2022-04-30 was last modified: by Journée de printemps de l’association Les Antes Le Meix-Tiercelin Le Meix-Tiercelin 30 avril 2022 Le Meix-Tiercelin Marne

Le Meix-Tiercelin Marne