Journée de prière pour la vie Basilique Notre-Dame des Victoires, 16 octobre 2021, Paris.

Journée de prière pour la vie

Basilique Notre-Dame des Victoires, le samedi 16 octobre à 10:00

Journée de prière et d’intercession pour les parents qui ont perdu un enfant avant sa naissance. En lien avecl’association Mèrede Miséricorde et La vigne de Rachel. Pour toutes celles et ceux qui font face au deuil d’un enfant non-nés afin de pouvoir confier votre douleur et votre avenir entre les mains de Notre-Dame des Victoires. Des personnes seront présentes pour vous accompagner et vous écouter. Il s’agit d’une journée de récollection et de partage. 10h : arrivée temps d’enseignement et louange 11h : messe présidée par le Père Antoine d’Augustin, recteur Puis temps de prière marial Exposition du Saint Sacrement 12h30 : PN convivial 14h : temps de témoignage 14h30 : Rosaire 15h45 : Adoration / Démarche personnelle 17h : Vêpres Départ

entrée libre

Journée de prière pour les couples, les femmes ou les hommes face au deuil d’un enfant non-nés

Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris



2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T17:00:00