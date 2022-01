JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE PARDON Notre-Dame de Grâce de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE PARDON

le samedi 28 mars 2020 à Notre-Dame de Grâce de Passy, Paris

le samedi 28 mars 2020 à Notre-Dame de Grâce de Passy

JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE PARDON —————————— 9h30 : Laudes 10h : petit déjeuner 12h : Messe de sainte Geneviève 14h30 : Office du milieu du jour Pendant ce temps, les prêtres seront disponibles pour donner le sacrement de réconciliation À la nouvelle église à 17h : Concert musique sacrée avec le groupe Ultreia Concert au profit des réfugiés accueillis par la paroisse et vente de spécialités culinaires libano syriennes de 15h30 à 19h30 Chœur de jeunes ULTREIA ! Chants sacrés d’Orient et d’Occident Du plain-chant médiéval, aux négro spirituals chantés et dansés JOURNÉE DE PRIÈRE ET DE PARDON à l’ancienne église avec vénération des reliques de sainte Geneviève Notre-Dame de Grâce de Passy 8-10 rue de l’Annonciation Paris Paris

