Journée de prévention Ensemble contre le Cancer Colorectal Gymnase des Cordiers Quimperlé, samedi 30 mars 2024.

=> Marcher le matin sur 3 circuits différents (1,5 km, 5 et 7 kms)

=> S’initier à l’escalade, badminton, gym douce, … parce que bouger est essentiel dans la prévention des cancers

=> Échanger sur le dépistage et sur la prévention avec des professionnels de santé

=> Et surtout visiter un colon !!!!

Osez, venez nombreux, parlez-en !!!

Des surprises vous attendent après la rando du matin !! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Gymnase des Cordiers 12 Boulevard de la Gare

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne cpts.paysdequimperle@gmail.com

