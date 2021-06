Journée de présentation des travaux des doctorants du CREM Caen UFR SEGGAT – MRSH, 28 juin 2021-28 juin 2021, Caen.

UFR SEGGAT – MRSH, le lundi 28 juin à 09:00

Chaque doctorant dispose de 40 minutes pour présenter l’avancement général et le cadre de sa thèse (10 min) puis détailler un résultat qu’il a obtenu au cours de l’année écoulée (30 minutes). La présentation est suivie d’une discussion de 20 minutes avec le public. ### Programme 9h00-10h, Rodrigue Tido Takeng : _Uncertain production environment and communication structure: the Bayesian Myerson value_ 10h00-11h00, Etienne Reimund : _Strategic impact of an environmentally efficient competitive fringe on the market_ 11h00-11h30 : Pause-Café. 11h30-12h30, Iverson Love Joseph : _Conséquences économiques du tremblement de terre de 2010 en Haïti_ Pause déjeuner libre 14h00-15h00, Maimouna Gaye : _Productivité et Satisfaction en Europe : un Réexamen Hiérarchique_ 15h00-16h00, Martin Faulques : _La localisation éco-responsable des unités de méthanisation, compris entre rentabilité économique et acceptabilité sociale_ 16h00-16h30 : Pause-Café. 16h30-17h30, Théo Duchemin : _De la probabilité des élections contestées dans les fédérations_

Cette journée permet aux doctorants du CREM Caen de présenter l’état d’avancement de leurs travaux.

UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen Calvados



