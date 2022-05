Journée de pèlerinage de Pentecôte à Saint Maurice Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

Journée de pèlerinage de Pentecôte à Saint Maurice Dieulefit, 6 juin 2022, Dieulefit.

2022-06-06 – 2022-06-06

Dieulefit Drôme Dieulefit Moment de prière dans la chapelle St Maurice. Ouverture de l’accès par la route à l’Espace Naturel Sensible de 9h à 19h.

Découverte de ce lieu dans l’Espace Naturel Sensible. Messe traditionnelle en fin de matinée. +33 4 75 46 96 80 http://www.mairie-dieulefit.fr/ Dieulefit

