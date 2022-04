Journée de Pâques Masquières Masquières Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Venez fêter Pâques ! Programme de la journée :

10h30-13h : brunch de Pâques (baguette, croissants, chocolatines, salades, confitures, fromages, fruits, œufs, jus de fruits, café, thé… Réservation avant le 10 avril !

11h : chasse aux œufs

11h30-13h : atelier peinture sur œufs

