5 EUR Par une belle journée de printemps, venez profiter des activités proposées dans le parc et dans les vignes du Château du Cléray, le dimanche 17 avril ! Pour les petits et les grands : une chasse aux œufs de Pâques, des jeux (grands formats et en bois), des visites et la dégustation de nos vins. Le foodtruck Chez Lili sera sur place le temps du déjeuner.///

Le programme :

Les jeux en bois/grands formats seront accessibles tout au long de la journée///

Départs de la Chasse aux œufs à 10H30, 14H30, 15H30, dernier départ à 16H30 (chaque créneau est limité à 15 enfants, merci de ne pas inscrire les parents/personnes accompagnatrices).///

Départs en visite guidée à 11H00, 12H00, 14H00, 15H00 et 16H00///

Présence du Foodtruck Chez Lili de 12H00 à 14H00 -> Sur réservation///

Tarif :

5,00 € par enfant (jusqu’à 15 ans), gratuit pour les parents.

Les activités : accès aux jeux, dégustation des vins, visites sont gratuites.

Le repas est proposé à 10€/personne (menu unique chili con carne + brookie (= mix entre cookie et brownie)) sera à régler en direct au foodtruck, mais doit être réservé au préalable.

Réservation en ligne sur le site alecoledesvins.fr, par téléphone au 02.40.36.22.55 ou par email sauvion@sauvion.fr

sauvion@sauvion.fr https://www.alecoledesvins.fr/sauvion-chateau-du-cleray/seances/chasse-aux-oeufs/230

