Journée de Noël Châteaurenard, 22 décembre 2021, Châteaurenard. Journée de Noël L’Envol de la Plume Noire 6 Montée des Tours Châteaurenard

2021-12-22 – 2021-12-22 L’Envol de la Plume Noire 6 Montée des Tours

Châteaurenard Bouches-du-Rhône Journée de Noël organisée par L’Envol de la Plume Noire.



13h30 – 15h30 : Stage d’aérien. A partir de 8 ans. Payant.

16h : Spectacle de Noël.

16h45 : Goûter de Noël. Faites-nous découvrir vos meilleures recettes de Noël.

17h30 – 18h30 : Initiation cirque gratuite. Pour tout le monde, les enfants de moins de 8 ans devront être accompagnés d’un adulte.



Réservations obligatoires.



Réservations obligatoires. L’Envol de la Plume Noire 6 Montée des Tours Châteaurenard

