Journée de Noël Aramon

Aramon Gard Aramon Gard Occitanie Au programme de cette journée : lecture de conte de Noël (espace Simone Veil 10h-12h), concert de l’école de musique (Médiathèque 13h30) et marché de Noël (Planet) avec jeux en bois, manège et accueil du Père Noël en calèche à la tombée de la nuit. mairie@aramon.fr +33 4 66 57 38 00 https://aramon.fr/ Aramon

