Journée de nettoyage citoyen à Saint-Lys le boulodrome Saint-Lys, samedi 16 mars 2024.

Journée de nettoyage citoyen à Saint-Lys Rejoignez-nous pour une action citoyenne en faveur de l’environnement ! Le nettoyage des espaces publics et zones vertes est au programme pour rendre notre commune plus propre et plus belle Samedi 16 mars, 10h00 le boulodrome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Cette initiative dirigée par Fatima SUTARIK retenue dans le cadre du budget participatif 2021 est soutenue par la municipalité chaque année.

Vous pouvez apporter votre propre équipement ou utiliser celui fourni par la commune.

Date : samedi 16 mars Heure : 10h00 – 12h00 Lieu : Boulodrome de Saint-Lys

le boulodrome saint-lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « saintlyszerodechets@gmail.com »}]