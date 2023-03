JOURNÉE DE NETTOYAGE AU CAMP CELTIQUE DE LA BURE Col de la Crénée Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

Vosges Comme chaque année depuis 2013, la Société Philomatique Vosgienne organise une journée de nettoyage de printemps sur le site de La Bure. Nous rappelons que tous les bénévoles y sont les bienvenus.

Membres et sympathisants de la Philo et tous les membres des associations amies, toutes les personnes qui se sentent concernées par ce site, y sont cordialement invitées. Chacun apporte son outil (il s’agit avant tout de débroussailler et d évacuer les branches mortes.) et éventuellement son pique-nique. Rendez-vous est fixé à partir de 9h30 sur le site ou départ groupé du col de la Crenée à 9h00. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. +33 3 29 52 49 12 http://www.philomatique-vosgienne.org/ Col de la Crénée Camp celtique de la bure Saint-Dié-des-Vosges

