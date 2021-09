Cergy Méry-sur-Oise Cergy, Val-d'Oise Journée de nettoyage à Méry-sur-Oise Méry-sur-Oise Cergy Catégories d’évènement: Cergy

Val-d'Oise

Journée de nettoyage à Méry-sur-Oise Méry-sur-Oise, 25 septembre 2021, Cergy. Journée de nettoyage à Méry-sur-Oise

Méry-sur-Oise, le samedi 25 septembre à 14:30

Le 25 septembre prochain, Méry-sur-Oise lance une opération de ramassage des déchets, afin de "sensibiliser adultes et enfants au respect de l'environnement." Départ prévu au parvis de la salle de concert de la Luciole (1 route de Pontoise)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:00:00

Lieu Méry-sur-Oise
Adresse 1 route de pontoise
Ville Cergy