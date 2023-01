JOURNÉE DE NAVIGATION SUR L’ERDRE A LA VOILE Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Sucé-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Sucé-sur-Erdre EUR 10 Les activités se déroulent d’avril 2023 à fin novembre 2023, en semaine ou en week-end, minimum 6 personnes embarquées, demi-journée possible. Venez découvrir la voile en toute sécurité sur un plan d’eau exceptionnel, l’Erdre et ses châteaux. Un peu d’histoire, beaucoup de navigation et encore plus de manoeuvres. Vous serez encadrés par un moniteur de voile expérimenté, débutants acceptés, ambiance conviviale. Vincent Goin – Les Passagers de Bullops vous propose une sortie à la journée. lespassagersdebullops@gmail.com +33 6 45 64 54 36 Sucé-sur-Erdre

