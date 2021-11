Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Journée de mobilisation « Je, tu, il et elle aussi » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Les Fabriques sont mobilisées dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la vilence à l’égard des femmes. Outre des moments de sensibilisation et d’échange proposés à un public scolaire, deux temps forts sont proposées : Le jeudi 25 novembre à la Fabrique Pierre Hamet :

« Je, tu, il et elle aussi » est une journée de mobilisation avec une exposition sur les vitres de la Fabrique, la valorisation d’ouvrages du relais-lecture, et la diffusion d’un court métrage, « La Princesse du BDB », réalisé par les enfants du centre de loisirs avec l’association « Du Grain à Démoudre », suivie d’une discussion.

