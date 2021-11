Calleville-les-Deux-Églises Calleville-les-Deux-Églises Calleville-les-Deux-Églises, Seine-Maritime Journée de Mémoire pour les poilus callevillais Calleville-les-Deux-Églises Calleville-les-Deux-Églises Catégories d’évènement: Calleville-les-Deux-Églises

Seine-Maritime

Journée de Mémoire pour les poilus callevillais Calleville-les-Deux-Églises, 13 novembre 2021, Calleville-les-Deux-Églises. Journée de Mémoire pour les poilus callevillais Calleville-les-Deux-Églises

2021-11-13 14:00:00 – 2021-11-13 17:30:00

Calleville-les-Deux-Églises Seine-Maritime Calleville-les-Deux-Églises Cultur’Art vous propose une journée de mémoire pour les 12 poilus callevillais Morts pour la France pendant la Grande Guerre. Vous pourrez admirer une exposition d’objets, de journaux et de revues d’époque. Une conférence sur les poilus sera proposée le samedi 13 novembre à 17h.

Le pass sanitaire est obligatoire. Cultur’Art vous propose une journée de mémoire pour les 12 poilus callevillais Morts pour la France pendant la Grande Guerre. Vous pourrez admirer une exposition d’objets, de journaux et de revues d’époque. Une conférence sur les poilus sera… +33 2 35 32 94 18 Cultur’Art vous propose une journée de mémoire pour les 12 poilus callevillais Morts pour la France pendant la Grande Guerre. Vous pourrez admirer une exposition d’objets, de journaux et de revues d’époque. Une conférence sur les poilus sera proposée le samedi 13 novembre à 17h.

Le pass sanitaire est obligatoire. Calleville-les-Deux-Églises

dernière mise à jour : 2021-11-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux

Détails Catégories d’évènement: Calleville-les-Deux-Églises, Seine-Maritime Autres Lieu Calleville-les-Deux-Églises Adresse Ville Calleville-les-Deux-Églises lieuville Calleville-les-Deux-Églises