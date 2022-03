Journée de lutte pour les droits de la femme Melle Melle Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Melle

Journée de lutte pour les droits de la femme Melle, 8 mars 2022, Melle. Journée de lutte pour les droits de la femme Melle

2022-03-08 – 2022-03-08

Melle Deux-Sèvres EUR Journée internationale de luette pour les droits des femmes Le 8 mars à Melle 17h30 : exposition à la médiathèque

18h45 film documentaire : Debout les femmes ! Salle du Méliès

20h30 : spectacle : La Fille Ronde comme… au Metullum Journée internationale de luette pour les droits des femmes Le 8 mars à Melle 17h30 : exposition à la médiathèque

18h45 film documentaire : Debout les femmes ! Salle du Méliès

20h30 : spectacle : La Fille Ronde comme… au Metullum +33 5 49 27 00 23 Journée internationale de luette pour les droits des femmes Le 8 mars à Melle 17h30 : exposition à la médiathèque

18h45 film documentaire : Debout les femmes ! Salle du Méliès

20h30 : spectacle : La Fille Ronde comme… au Metullum Pixabay

Melle

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Melle Autres Lieu Melle Adresse Ville Melle lieuville Melle Departement Deux-Sèvres

Melle Melle Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melle/

Journée de lutte pour les droits de la femme Melle 2022-03-08 was last modified: by Journée de lutte pour les droits de la femme Melle Melle 8 mars 2022 Deux-Sèvres Melle

Melle Deux-Sèvres