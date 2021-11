Valence UDAF à Valence Drôme, Valence Journée de lutte contre les violences faites aux femmes UDAF à Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Cette année encore l’ Udaf de la Drôme est engagée dans le Collectif Ruban Blanc Drôme pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce collectif réunit divers partenaires dont Remaid france victimes 26, le CIDFF 26, le Secrétariat aux droits des femmes, la Caf – Allocations familiales de la Drôme, la Fédération des Oeuvres Laïques de la Drôme, Valence Romans Agglo, la Ville de Valence… Pour soutenir cette cause vous pouvez porter notamment un ruban blanc tout au long du mois de novembre, et particulièrement le 25 novembre lors de la journée internationale. Journée internationale UDAF à Valence 2 rue la Pérouse, 26000 Valence Valence Drôme

