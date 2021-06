Journée de lutte contre les LGBTphobies Mairie de Limoges, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Limoges.

Journée de lutte contre les LGBTphobies

Mairie de Limoges, le samedi 3 juillet à 09:00

Samedi 3 juillet 2021, retrouvez notre stand au village informatif, place Aimé Césaire (devant la BFM de Limoges) pour la journée de lutte contre les LGBTphobies et l’inauguration de passages-piéton arc-en-ciel à Limoges. La Ville de Limoges s’engage aux côtés du collectif Lim’Bow pour lutter contre les LGBTphobies avec la réalisation d’un projet symbolique : la création de passages piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel. Avec le soutien de la Ville de Limoges, de Limoges Métropole et de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), le collectif Lim’Bow a entrepris une action symboliquement forte qui consiste en l’implantation dans le paysage urbain de Limoges de passages piétons à l’effigie du drapeau arc-en-ciel, symbole de paix et de respect envers les personnes LGBTQI+. Samedi 3 juillet, plusieurs temps forts seront organisés : * Une marche conviviale de 10h à 11h, qui partira de la place de la République et cheminera par les lieux d’implantation des passages piétons (le carrefour de la rue Daniel-Lamazière et de la place Stalingrad et la rue Louis-Longequeue). * L’inauguration des passages piétons à 11h, place Aimé-Césaire, avec prises de parole. * Un village informatif de 9h à 17h, place Aimé-Césaire, avec toutes les structures associatives membres du collectif Lim’Bow.

Entrée libre

Mairie de Limoges Place léon Betoulle Limoges Clos Moreau Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T17:00:00