JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LE (CYBER) HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES Thionville, 9 novembre 2022

Moselle Venez assister à la Journée de lutte contre le (cyber)harcèlement entre élèves : évolutions et perspectives

Présentation du moyen métrage « Je te faisais confiance » en présence du réalisateur Maxime JOUET et du comédien Alexis Stefan contact@apsis-emergence.fr +33 3 82 53 83 17 Espace Multifonctionnel de Veymerange 14 route du buchel Thionville

