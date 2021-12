Journée de l’Orientation Médiathèque Le Passe Muraille – Saint-Julien de Concelles, 29 janvier 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Journée de l’Orientation

Médiathèque Le Passe Muraille – Saint-Julien de Concelles, le samedi 29 janvier 2022 à 10:00

Au programme de cette journée : – Orientibus de la Région Pays de la Loire – Ateliers CV et lettre de motivation – Rencontres avec des professionnels et étudiants – Ateliers autour des métiers du numérique avec Become tech – Présence du Point information jeunesse

Entrée libre et réservation conseillée pour certaines animations (orientibus, ateliers CV et ateliers Become tech)

Collégiens, étudiants, demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle… Venez, au travers d’ateliers, découvrir des métiers et des formations au moyen d’outils ludiques et innovants.

Médiathèque Le Passe Muraille – Saint-Julien de Concelles 5 rue des Heurthauds Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T10:00:00 2022-01-29T17:30:00