Journée de l'orgue Silbermann Bouxwiller, 23 octobre 2022

Bas-Rhin 0 EUR L’association « Les Itinéraires Silbermann » a pour vocation de promouvoir l’étude de la dynastie des Silbermann à l’origine de la plus célèbre entreprise strasbourgeoise de facture d’orgue du 18ème siècle.

Elle organise tous les deux ans une Journée de l’orgue Silbermann. Amateurs d’histoire, amoureux des orgues et mélomanes se retrouveront cette année autour de l’instrument construit en 1778 par Jean-André Silbermann pour l’église protestante de Bouxwiller.



Le programme :

10h Culte solennel

à l’orgue Olivier Wyrwas et Jean-Philippe Grille et l’ensemble vocal Phenix Musica

« Messe Sancti Joannis de Deo » de Joseph Haydn



15h Conférence par Albert Théophile Schreiber

» Le journal de voyage en Saxe de Jean-André Silbermann, 1741″



17h Récital d’Orgue

par Olivier Wyrwas. Œuvres de Johann Sebastian Bach et Gottfried August Homilius



Entrée libre – Plateau +33 3 88 70 79 32 Bouxwiller

